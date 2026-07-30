У Росії спалахнула гігантська пожежа: чому прицільно вдарила Україна

У ніч проти 30 липня безпілотники атакували один із найбільших логістичних об'єктів російського маркетплейсу Wildberries у Пензі. Після серії вибухів на території сортувального центру спалахнула масштабна пожежа, а персонал підприємства був терміново евакуйований.

У російській Пензі дрони завдали удару логістичному центру Wildberries. Фото: із відкритих джерел

За інформацією російських моніторингових ресурсів, удар припав по розподільчому комплексу площею близько 90 тисяч квадратних метрів. Цей центр вважається одним із основних логістичних вузлів Wildberries, через який проходить значна частина замовлень для регіонів Приволзького федерального округу.

Пізніше факт атаки підтвердив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко. За його словами, на території складу виникло відкрите горіння, а пожежні підрозділи було направлено для локалізації вогню. Офіційної інформації про причини займання або можливі руйнування спочатку не наводилося.

Російське видання ASTRA повідомило, що після удару в Пензі було включено сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі публікували у соціальних мережах кадри густого диму та вогню, що піднімається над територією логістичного комплексу.

У компанії Wildberries підтвердили, що роботу атакованого об'єкта було порушено. У прес-службі маркетплейсу заявили, що прийом нових поставок та відправлення замовлень тимчасово перенаправлені на інші логістичні майданчики. Це дозволить продовжити обробку замовлень, проте терміни доставки для частини клієнтів можуть бути змінені.

Атака на такий великий розподільчий центр може стати однією з найчутливіших для внутрішньої логістики російського онлайн-рітейлу останнім часом, оскільки об'єкт обслуговує значну частину вантажопотоку в центральній частині Росії.

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