Удари України б'ють по найболючішому місцю Росії: у США розкрили деталі

Російська влада дедалі частіше стикається з наслідками української кампанії ударів по нафтопереробній та логістичній інфраструктурі. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), атаки, які Україна значно посилила з весни 2026 року, вже призвели до серйозних перебоїв із постачанням палива як до окупованих районів України, так і до низки російських регіонів.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Кремль фактично визнав наявність проблеми. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вартість палива продовжує зростати на тлі дефіциту, що зберігається. За його словами, російський уряд спільно з нафтовими компаніями намагається стабілізувати ситуацію, проте ознак швидкого розв'язання кризи наразі немає.

Особливо складною залишається ситуація в окупованому Криму. Російська влада змушена вживати екстрених заходів для забезпечення півострова пальним після серії українських ударів по військових та логістичних об'єктах. Одночасно запроваджуються додаткові обмеження для населення та бізнесу.

За даними аналітиків, окупаційні адміністрації вже припинили продаж бензину приватним структурам, залишивши доступ до палива переважно державним організаціям. Крім того, тимчасово призупинено роботу поромного сполучення, а рух Кримським мостом періодично перекривається через загрози безпеці.

На тлі дефіциту влада також закликає громадян рідше користуватися особистим транспортом. У російському інформаційному просторі обговорюються навіть варіанти повернення до використання застарілих марок бензину, які були зняті з широкого застосування.

Додатковим свідченням напруженої ситуації стало рішення глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова скасувати роботу всіх дитячих таборів на півострові до вересня.

В ISW вважають, що українські удари поступово створюють для Москви серйозні проблеми не лише на фронті, а й у глибокому тилу, ускладнюючи постачання військ та збільшуючи навантаження на російську економіку.

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