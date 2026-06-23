Удары Украины бьют по самому болезненному месту России: в США раскрыли детали

Российские власти все чаще сталкиваются с последствиями украинской кампании ударов по нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре. По оценке Института изучения войны (ISW), атаки, которые Украина значительно усилила с весны 2026 года, уже привели к серьезным перебоям с поставками топлива как в оккупированные районы Украины, так и в ряд российских регионов.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Кремль фактически признал наличие проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стоимость топлива продолжает расти на фоне сохраняющегося дефицита. По его словам, российское правительство совместно с нефтяными компаниями пытается стабилизировать ситуацию, однако признаков быстрого решения кризиса пока нет.

Особенно сложной остается обстановка в оккупированном Крыму. Российские власти вынуждены принимать экстренные меры для обеспечения полуострова горючим после серии украинских ударов по военным и логистическим объектам. Одновременно вводятся дополнительные ограничения для населения и бизнеса.

По данным аналитиков, оккупационные администрации уже прекратили продажу бензина частным структурам, оставив доступ к топливу преимущественно государственным организациям. Кроме того, временно приостановлена работа паромного сообщения, а движение по Крымскому мосту периодически перекрывается из-за угроз безопасности.

На фоне дефицита власти также призывают граждан реже пользоваться личным транспортом. В российском информационном пространстве обсуждаются даже варианты возвращения к использованию устаревых марок бензина, которые ранее были сняты с широкого применения.

Дополнительным свидетельством напряженной ситуации стало решение главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова отменить работу всех детских лагерей на полуострове до сентября.

В ISW считают, что украинские удары постепенно создают для Москвы серьезные проблемы не только на фронте, но и в глубоком тылу, осложняя снабжение войск и увеличивая нагрузку на российскую экономику.

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