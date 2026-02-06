Удари РФ по Україні сповільняться: у США назвали причину

Блокування супутникового зв'язку Starlink, яке активно використовували російські війська, змусить армію РФ знизити темпи ударів по українській логістиці. Найбільш відчутні наслідки очікуються на Покровському напрямі, де окупанти широко застосовували супутникові термінали наведення безпілотників. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що зусилля України щодо блокування доступу російських підрозділів до Starlink, ймовірно, суттєво вплинуть на здатність РФ здійснювати так звану авіаційну ізоляцію поля бою. Йдеться про спроби порушити постачання та пересування українських сил за допомогою дронів та високоточних ударів.

Декілька російських військових блогерів вже заявили про неможливість подальшого використання терміналів Starlink і висловили стурбованість наслідками втрати сталого зв'язку. Командир української бригади безпілотних систем повідомив 5 лютого, що останнім часом російські війська нагромадили значну кількість терміналів, які забезпечували стабільну координацію між підрозділами.

За його словами, окупанти почали активно інтегрувати Starlink у систему управління дронами, проте блокування позбавляє їх можливості ефективно вести розвідку, завдавати ударів та підтримувати зв'язок між штурмовими групами. Це, своєю чергою, ускладнює проведення наступальних операцій.

В ISW підкреслюють, що хоча блокування не призвело до миттєвого "колапсу" російських сил, воно вже спричинило відчутні втрати та зниження ефективності дій ворога. Без доступу до Starlink російські війська, ймовірно, не зможуть підтримувати колишній темп та глибину атак.

В останні тижні окупанти використовували дрони з супутниковим зв'язком для ударів в режимі реального часу по цілях, що рухаються, включаючи поїзди і транспорт на трасі Е-50 Покровськ-Павлоград. Аналітики вважають, що РФ намагатиметься компенсувати втрати, проте без альтернативних технологій інтенсивність таких операцій знизиться.

