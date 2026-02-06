Удары РФ по Украине замедлятся: в США назвали причину

Блокировка спутниковой связи Starlink, которую активно использовали российские войска, заставит армию РФ снизить темпы ударов по украинской логистике. Наиболее ощутимые последствия ожидаются на Покровском направлении, где оккупанты широко применяли спутниковые терминалы для наведения беспилотников. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что усилия Украины по блокированию доступа российских подразделений к Starlink, вероятно, существенно повлияют на способность РФ осуществлять так называемую авиационную изоляцию поля боя. Речь идёт о попытках нарушить снабжение и передвижение украинских сил с помощью дронов и высокоточных ударов.

Несколько российских военных блогеров уже заявили о невозможности дальнейшего использования терминалов Starlink и выразили обеспокоенность последствиями потери устойчивой связи. Командир украинской бригады беспилотных систем сообщил 5 февраля, что в последнее время российские войска накопили значительное количество терминалов, которые обеспечивали стабильную координацию между подразделениями.

По его словам, оккупанты начали активно интегрировать Starlink в систему управления дронами, однако блокировка лишает их возможности эффективно вести разведку, наносить удары и поддерживать связь между штурмовыми группами. Это, в свою очередь, осложняет проведение наступательных операций.

В ISW подчёркивают, что хотя блокировка не привела к мгновенному "коллапсу" российских сил, она уже повлекла за собой ощутимые потери и снижение эффективности действий врага. Без доступа к Starlink российские войска, вероятно, не смогут поддерживать прежний темп и глубину атак.

В последние недели оккупанты использовали дроны со спутниковой связью для ударов в режиме реального времени по движущимся целям, включая поезда и транспорт на трассе Е-50 Покровск-Павлоград. Аналитики считают, что РФ попытается компенсировать потери, однако без альтернативных технологий интенсивность таких операций снизится.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские солдаты стреляют друг по другу: партизаны рассказали, почему армию РФ охватил хаос.