Удари по пологовому будинку та автобусу з шахтарями: у США пояснили нову тактику Кремля

Країна-агресор ставить своїм пріоритетом удари по цивільному населенню. Таким чином, Москва має намір продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по автобусу з шахтарями. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу, що 1 лютого російські безпілотники атакували низку цивільних об'єктів, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Зокрема, протягом дня російські війська завдали удару безпілотниками по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа у приймальному відділенні гінекології, поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Того ж дня російські війська атакували об'єкти, пов'язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК у Дніпропетровській області. За даними українських офіційних осіб, чотири безпілотники Shahed вдарили автобусом ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу Тернівки.

ISW продовжує оцінювати, що Росія віддає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоби продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення.

У цьому ж звіті аналітики зазначили, що Росія продовжує формувати образ "готового до компромісів переговорника" для зовнішньої аудиторії, водночас прагнучи отримати контроль над усією Донецькою областю не на полі бою, а за столом переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що російські офіційні особи регулярно озвучують максималістські вимоги – передачу всієї території чотирьох областей – і намагаються подати їх як помірну позицію. Аналітики вважають, що Кремль навмисно демонструє готовність "заморозити" фронт на півдні України, щоб зірвати обговорення альтернативних пропозицій, зокрема створення демілітаризованої або вільної економічної зони в неокупованих районах Донецької області.



