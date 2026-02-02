logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удари по пологовому будинку та автобусу з шахтарями: у США пояснили нову тактику Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Удари по пологовому будинку та автобусу з шахтарями: у США пояснили нову тактику Кремля

ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню.

2 лютого 2026, 11:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країна-агресор ставить своїм пріоритетом удари по цивільному населенню. Таким чином, Москва має намір продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удари по пологовому будинку та автобусу з шахтарями: у США пояснили нову тактику Кремля

Удар по автобусу з шахтарями. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу, що 1 лютого російські безпілотники атакували низку цивільних об'єктів, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Зокрема, протягом дня російські війська завдали удару безпілотниками по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа у приймальному відділенні гінекології, поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Того ж дня російські війська атакували об'єкти, пов'язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК у Дніпропетровській області. За даними українських офіційних осіб, чотири безпілотники Shahed вдарили автобусом ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу Тернівки.

ISW продовжує оцінювати, що Росія віддає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоби продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення.

У цьому ж звіті аналітики зазначили, що Росія продовжує формувати образ "готового до компромісів переговорника" для зовнішньої аудиторії, водночас прагнучи отримати контроль над усією Донецькою областю не на полі бою, а за столом переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що російські офіційні особи регулярно озвучують максималістські вимоги – передачу всієї території чотирьох областей – і намагаються подати їх як помірну позицію. Аналітики вважають, що Кремль навмисно демонструє готовність "заморозити" фронт на півдні України, щоб зірвати обговорення альтернативних пропозицій, зокрема створення демілітаризованої або вільної економічної зони в неокупованих районах Донецької області.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2026/
Теги:

Новини

Всі новини