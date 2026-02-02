Удары по роддому и автобусу с шахтерами: в США объяснили новую тактику Кремля

Страна-агрессор ставит своим приоритет удары по гражданскому населению. Таким образом Москва намерена продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удар по автобусу с шахтерами. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, 1 февраля российские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

В частности, в течение дня российские войска нанесли удар беспилотниками по роддому в Запорожье. В результате атаки возник пожар в приемном отделении гинекологии, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

В тот же день российские войска атаковали объекты, связанные с крупнейшей частной энергетической компанией Украины ДТЭК, в Днепропетровской области. По данным украинских официальных лиц, четыре беспилотника Shahed ударили по автобусу ДТЭК, который перевозил шахтеров вблизи Терновки.

ISW продолжает оценивать, что Россия отдает приоритет ударам по гражданскому населению, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения.

В этом же отчете аналитики отметили, что Россия продолжает формировать образ "готового к компромиссам переговорщика" для внешней аудитории, одновременно стремясь получить контроль над всей Донецкой областью не на поле боя, а за столом переговоров. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что российские официальные лица регулярно озвучивают максималистские требования – передачу всей территории четырёх областей – и пытаются представить их как умеренную позицию. Аналитики считают, что Кремль намеренно демонстрирует готовность "заморозить" фронт на юге Украины, чтобы сорвать обсуждение альтернативных предложений, включая создание демилитаризованной или свободной экономической зоны в неоккупированных районах Донецкой области.



