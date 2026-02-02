logo

В США назвали единственную уступку Путина, на которую тот готов, ради прекращения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали единственную уступку Путина, на которую тот готов, ради прекращения войны

Москва пытается представить отказ от наступления как «уступку», добиваясь передачи всей Донецкой области дипломатическим путем

2 февраля 2026, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжает формировать образ "готового к компромиссам переговорщика" для внешней аудитории, одновременно стремясь получить контроль над всей Донецкой областью не на поле боя, а за столом переговоров. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

В США назвали единственную уступку Путина, на которую тот готов, ради прекращения войны

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным Bloomberg, опубликованным 31 января со ссылкой на осведомлённые источники, Кремль не ожидает прорыва на текущих мирных переговорах. Российская и украинская военные делегации обсуждают преимущественно технические детали возможного режима прекращения огня, однако ключевые вопросы – прежде всего территориальные – могут быть решены только на уровне политического руководства.

Источники утверждают, что президент РФ Владимир Путин рассматривает передачу Украине всей Донецкой и Луганской областей России, а также заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях как "уступку" со стороны Москвы. При этом Россия в 2022 году незаконно объявила аннексию всех четырёх регионов, несмотря на то что так и не установила над ними полный контроль.

В ISW отмечают, что российские официальные лица регулярно озвучивают максималистские требования – передачу всей территории четырёх областей – и пытаются представить их как умеренную позицию. Аналитики считают, что Кремль намеренно демонстрирует готовность "заморозить" фронт на юге Украины, чтобы сорвать обсуждение альтернативных предложений, включая создание демилитаризованной или свободной экономической зоны в неоккупированных районах Донецкой области.

Институт подчёркивает: передача оставшейся части Донецкой области России стала бы стратегической ошибкой. Москва вряд ли способна быстро захватить эту территорию военным путём, однако получила бы более выгодные позиции для возобновления агрессии в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европе нужен прямой диалог с Путиным: что заявили в Париже.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2026/
