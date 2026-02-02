У США назвали єдину поступку Путіна, на яку той готовий, заради припинення війни

Росія продовжує формувати образ "готового до компромісів переговорника" для зовнішньої аудиторії, водночас прагнучи отримати контроль над усією Донецькою областю не на полі бою, а за столом переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними Bloomberg, опублікованими 31 січня з посиланням на обізнані джерела, Кремль не очікує на прорив на поточних мирних переговорах. Російська та українська військові делегації обговорюють переважно технічні деталі можливого режиму припинення вогню, проте ключові питання – насамперед територіальні – можуть бути вирішені лише на рівні політичного керівництва.

Джерела стверджують, що президент РФ Володимир Путін розглядає передачу Україні всієї Донецької та Луганської областей Росії, а також заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях як "поступку" з боку Москви. При цьому Росія в 2022 незаконно оголосила анексію всіх чотирьох регіонів, незважаючи на те, що так і не встановила над ними повний контроль.

В ISW зазначають, що російські офіційні особи регулярно озвучують максималістські вимоги – передачу всієї території чотирьох областей – і намагаються подати їх як помірну позицію. Аналітики вважають, що Кремль навмисно демонструє готовність "заморозити" фронт на півдні України, щоб зірвати обговорення альтернативних пропозицій, зокрема створення демілітаризованої або вільної економічної зони в неокупованих районах Донецької області.

Інститут підкреслює: передача решти Донецької області Росії стала б стратегічною помилкою. Москва навряд чи здатна швидко захопити цю територію військовим шляхом, проте отримала б вигідніші позиції для відновлення агресії у майбутньому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі потрібен прямий діалог із Путіним: що заявили у Парижі.



