Російська нафтова галузь дедалі більше відчуває наслідки ударів по чорноморській експортній інфраструктурі та танкерному флоту. Порушення логістики вже позначаються не лише на транспортуванні сировини, а й на самому процесі видобутку. Про це в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар.

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За його словами, українські Сили оборони поступово розширили зону ураження російських військових та логістичних об'єктів – від окупованого узбережжя Азовського моря і Керченської протоки до акваторії Чорного моря. Під ударом опинилися великі танкери, які забезпечують експорт сирої нафти.

Гончар наголосив, що проблеми виходять далеко за межі окремих атак на судна. Якщо порушується робота чорноморської ланки експорту, це створює ризики для всього нафтового ланцюга – від видобутку до доставки сировини іноземним покупцям.

Експерт пояснив, що видобуток нафти триває безперервно, тоді як відвантаження залежить від прибуття танкерів і роботи експортних терміналів. Якщо судно не може завантажитися або виникають перебої з поставками на нафтопереробні заводи, нафту доводиться накопичувати у резервуарних парках.

Саме такі сховища, за словами Гончара, є одним із найвразливіших елементів російської енергетичної інфраструктури. Вони неодноразово ставали цілями атак, що ще більше ускладнює роботу експортної системи.

Портал "Коментарі" вже писав, що у країнах Європи структури, пов'язані з Російською православною церквою, можуть маскуватися під українські релігійні громади, щоб встановлювати контакти з українськими біженцями та поширювати власний вплив. Такого висновку дійшли автори дослідження "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", підготовленого Інститутом національної стійкості та безпеки.