Российская нефтяная отрасль все больше испытывает последствия ударов по черноморской экспортной инфраструктуре и танкерному флоту. Нарушения логистики сказываются не только на транспортировке сырья, но и на самом процессе добычи. Об этом в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар.

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По его словам, украинские Силы обороны постепенно расширили зону поражения российских военных и логистических объектов – от оккупированного побережья Азовского моря и Керченского пролива до акватории Черного моря. Под ударом оказались крупные танкеры, обеспечивающие экспорт сырой нефти.

Гончар подчеркнул, что проблемы выходят далеко за пределы отдельных атак на суда. Если нарушается работа черноморского звена экспорта, то это создает риски для всей нефтяной цепи – от добычи до доставки сырья иностранным покупателям.

Эксперт объяснил, что добыча нефти продолжается непрерывно, в то время как отгрузка зависит от прибытия танкеров и работы экспортных терминалов. Если судно не может загрузиться или возникают перебои с поставками на нефтеперерабатывающие заводы, то нефть приходится накапливать в резервуарных парках.

Именно такие хранилища, по словам Гончара, являются одним из самых уязвимых элементов российской энергетической инфраструктуры. Они неоднократно становились целями атак, что еще больше усложняет работу экспортной системы.

Портал "Комментарии" уже писал , что в странах Европы структуры, связанные с Русской православной церковью, могут маскироваться под украинские религиозные общины, чтобы устанавливать контакты с украинскими беженцами и распространять собственное влияние. К такому выводу пришли авторы исследования "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния", подготовленного Институтом национальной устойчивости и безопасности.