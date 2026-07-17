Українці раптово почали довіряти Пуітну: розкрито небезпечну тенденцію у війні

У країнах Європи структури, пов'язані з Російською православною церквою, можуть маскуватися під українські релігійні громади, щоб встановлювати контакти з українськими біженцями та поширювати власний вплив. Такого висновку дійшли автори дослідження "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", підготовленого Інститутом національної стійкості та безпеки.

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За оцінками дослідників, мережа російського православ'я в Європі складається з трьох основних юрисдикцій: Російської православної церкви, Російської православної церкви за кордоном і Української православної церкви Московського патріархату. Загалом вони об'єднують приблизно від одного до 1,2 мільйона вірян. Найбільше таких парафій функціонує у Німеччині, тоді як у Польщі їхня кількість є найменшою.

Автори дослідження стверджують, що Кремль застосовує різні моделі впливу залежно від країни. В одних державах використовуються спроби налагодити зв'язки з місцевими політичними чи суспільними елітами, в інших – створюються організації, які позиціонують себе як українські, або займаються діяльністю у сферах, де відчувається нестача підтримки для біженців.

За даними аналітиків, для роботи з українцями використовуються дитячі освітні простори, психологічні консультації, гуманітарні ініціативи та релігійні громади. При цьому окремі парафії можуть проводити богослужіння українською мовою або у двомовному форматі, використовувати українську символіку та назви, щоб викликати довіру серед переселенців.

Окремий напрямок діяльності, як зазначається у дослідженні, пов'язаний з інформаційним простором. Йдеться про телеграм-канали, які видають себе за українські інформаційні ресурси. На думку авторів, через такі майданчики українці можуть ставати більш вразливими до інформаційних кампаній, пов'язаних із російською пропагандою.

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