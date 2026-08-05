Удари по енергетиці не змогли стати аргументом: озвучено шокуючий прогноз нових цілей атак РФ

Росія може зосередитися на ударах не лише по енергетиці, а й по системах водопостачання та водовідведення, якщо попередня кампанія не принесе очікуваного результату. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля. За словами експерта, Кремль і надалі шукатиме найболючіші точки тиску на українців.

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"Росія вже побачила, що енергетичний шантаж не дав бажаного ефекту. Тому ризик ударів по системах водопостачання та каналізації справді існує", – зазначив Клочок.

Політолог звернув увагу, що слова Шмигаля про можливе завершення війни вже цієї осені поки не варто сприймати як прогноз.

"Санкції та удари по російських НПЗ посилюють тиск на Кремль, але цього недостатньо, щоб Росія відмовилася від війни. Усе залежатиме від ситуації на фронті та підтримки союзників", – пояснив він.

Клочок також наголосив, що одним із ключових викликів перед зимою залишається посилення української протиповітряної оборони.

"Питання ракет до Patriot зараз критично важливе. Саме від цього залежить рівень захисту критичної інфраструктури під час нових масованих атак", – підкреслив експерт.

На його думку, найближчі місяці стануть вирішальними для підготовки України до нового опалювального сезону. Якщо міжнародні партнери прискорять постачання систем ППО, ракет-перехоплювачів і обладнання для енергетики, ризики повторення масштабної гуманітарної кризи взимку вдасться суттєво зменшити.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розраховує використати майбутній осінньо-зимовий період для максимального тиску на Україну, спираючись на два ключові фактори — удари по критичній інфраструктурі та перевагу в запасах балістичних ракет. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.