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Удары по энергетике не смогли стать аргументом: озвучен шокирующий прогноз новых целей атак РФ

Политолог Валерий Клочок считает, что после неудачи энергетического шантажа Россия может переключиться на атаки по системам водоснабжения, тогда как скорейшее завершение войны зависит от поддержки союзников и усиления украинской ПВО

5 августа 2026, 00:50
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Клименко Елена

Россия может сосредоточиться на ударах не только по энергетике, но и системам водоснабжения и водоотведения, если предыдущая кампания не принесет ожидаемого результата. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля. По словам эксперта, Кремль и дальше будет искать самые болезненные точки давления на украинцев.

Удары по энергетике не смогли стать аргументом: озвучен шокирующий прогноз новых целей атак РФ

Фото: из открытых источников

Россия уже увидела, что энергетический шантаж не дал желаемого эффекта. Поэтому риск ударов по системам водоснабжения и канализации действительно существует", – отметил Клочок.

Политолог обратил внимание, что слова Шмыгаля о возможном завершении войны уже этой осенью пока не следует воспринимать как прогноз.

"Санкции и удары по российским НПЗ усиливают давление на Кремль, но этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от войны. Все будет зависеть от ситуации на фронте и поддержки союзников", – объяснил он.

Клочок также отметил, что одним из ключевых вызовов перед зимой остается усиление украинской противовоздушной обороны.

"Вопрос ракет к Patriot сейчас критически важен. Именно от этого зависит уровень защиты критической инфраструктуры в ходе новых массированных атак", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, ближайшие месяцы станут решающими для подготовки Украины к новому отопительному сезону. Если международные партнеры ускорят поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и оборудования для энергетики, риски повторения масштабного гуманитарного кризиса зимой удастся существенно снизить.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия рассчитывает использовать предстоящий осенне-зимний период для максимального давления на Украину, опираясь на два ключевых фактора — удары по критической инфраструктуре и преимущество в запасах баллистических ракет. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A27EWufzrBk
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