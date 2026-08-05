Путін готує новий сценарій війни: експерт зробив тривожну заяву про два небезпечні козирі Кремля

Росія розраховує використати майбутній осінньо-зимовий період для максимального тиску на Україну, спираючись на два ключові фактори — удари по критичній інфраструктурі та перевагу в запасах балістичних ракет. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

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За його словами, Кремль не демонструє готовності до реальних переговорів, оскільки вважає, що зможе досягти більшого військовим і психологічним тиском.

"У Росії зараз залишилося два головні козирі — це зима і балістичні ракети. Вони чудово розуміють, що українська енергетична інфраструктура виснажена, а можливості збивати балістику обмежені", — зазначив Ступак.

Експерт звернув увагу, що лише протягом липня російська армія застосувала понад сотню балістичних ракет. За його словами, такі масштаби свідчать про стабільне виробництво та накопичення озброєння.

"За місяць Росія випустила близько 126 балістичних ракет. Загальна кількість ракетних ударів перевищила три сотні. Це показує, що ворог не лише зберігає, а й нарощує свої можливості", — пояснив він.

На думку Ступака, у Москві розраховують, що систематичні атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі взимку змусять Україну погодитися на вигідні Кремлю умови.

"Вони переконані, що масований терор цивільного населення і руйнування критичної інфраструктури можуть посилити тиск на українське суспільство. Саме тому зараз не зацікавлені в переговорах", — наголосив експерт.

Водночас Ступак зазначив, що Росія змінює тактику вибору цілей. Якщо раніше удари переважно концентрувалися на енергетичних об'єктах, то тепер дедалі частіше під прицілом опиняються логістичні центри, великі склади, поштові оператори, торговельні мережі та інші цивільні об'єкти.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська активізували використання реактивних безпілотників для ударів по Чернігівській області. Новий тип повітряних цілей становить серйозний виклик для української протиповітряної оборони через значно більшу швидкість польоту, ніж у звичайних дронів. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.