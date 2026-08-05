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Путин готовит новый сценарий войны: эксперт сделал тревожное заявление о двух опасных козырях Кремля

Иван Ступак считает, что Кремль рассчитывает истощить Украину зимой с помощью баллистических ракет, ударов по гражданской инфраструктуре и психологическому давлению, откладывая любые реальные переговоры

5 августа 2026, 00:30
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Клименко Елена

Россия рассчитывает использовать предстоящий осенне-зимний период для максимального давления на Украину, опираясь на два ключевых фактора – удары по критической инфраструктуре и преимущество в запасах баллистических ракет. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Путин готовит новый сценарий войны: эксперт сделал тревожное заявление о двух опасных козырях Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль не демонстрирует готовности к реальным переговорам, поскольку считает, что сможет добиться большего военного и психологического давления.

"В России сейчас осталось два главных козыря – это зима и баллистические ракеты. Они отлично понимают, что украинская энергетическая инфраструктура истощена, а возможности сбивать баллистику ограничены", — отметил Ступак.

Эксперт обратил внимание, что только в течение июля российская армия применила более сотни баллистических ракет. По его словам, такие масштабы свидетельствуют о стабильном производстве и накоплении вооружения.

"За месяц Россия выпустила около 126 баллистических ракет. Общее количество ракетных ударов превысило триста. Это показывает, что враг не только сохраняет, но и увеличивает свои возможности", — пояснил он.

По мнению Ступака, в Москве рассчитывают, что систематические атаки по энергетической и гражданской инфраструктуре зимой вынудят Украину согласиться на выгодные Кремлю условия.

Они убеждены, что массированный террор гражданского населения и разрушение критической инфраструктуры могут усилить давление на украинское общество. Именно поэтому сейчас не заинтересованы в переговорах", — подчеркнул эксперт.

В то же время Ступак отметил, что Россия изменяет тактику выбора целей. Если раньше удары в основном сконцентрировались на энергетических объектах, то теперь все чаще под прицелом оказываются логистические центры, крупные склады, почтовые операторы, торговые сети и другие гражданские объекты.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска активизировали использование реактивных беспилотников для ударов по Черниговской области. Новый тип воздушных целей представляет серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны из-за значительно большей скорости полета, чем у обычных дронов. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XWSOWMXODMw
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