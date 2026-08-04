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ППО тотально безсила: ціла область України на межі виживання через удари новою смертельною зброєю РФ

Російські війська активізували масоване застосування реактивних безпілотників «Бандероль» на Чернігівщині

4 серпня 2026, 23:20
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Клименко Елена

Російські війська активізували використання реактивних безпілотників для ударів по Чернігівській області. Новий тип повітряних цілей становить серйозний виклик для української протиповітряної оборони через значно більшу швидкість польоту, ніж у звичайних дронів. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. 

ППО тотально безсила: ціла область України на межі виживання через удари новою смертельною зброєю РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під час останньої масованої атаки окупанти застосували велику кількість так званих "Бандеролей" — реактивних безпілотників, які поєднують характеристики крилатої ракети та дрона.

"Учора було багато "Бандеролей" — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів", — зазначив Чаус. 

Очільник ОВА наголосив, що попри появу нової загрози українська протиповітряна оборона демонструє високі результати. За підсумками липня ефективність роботи сил ППО в регіоні сягнула близько 70%.

За цей період українські захисники знищили 865 ударних безпілотників, які запускала Росія. Ще майже 200 повітряних цілей не досягли своїх цілей завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби або були локаційно втрачені.

Останнім часом військові та експерти дедалі частіше фіксують зміну тактики російської армії. Окупанти поступово скорочують використання традиційних ударних безпілотників і роблять ставку на швидкісні реактивні БпЛА, які складніше виявити та перехопити через високу швидкість.

Портал "Коментарі" вже писав, що увечері 4 серпня моніторингові канали почали активно поширювати повідомлення про нібито підвищену загрозу нової масованої атаки на Київ. Автори дописів стверджують, що найближчими двома добами столиця може стати однією з головних цілей російських ударів.



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