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РФ вдарить по Києву десятками небезпечних ракет: монітори ошелешили терміновим попередженням

Ризик нових атак на Київ і область залишається високим через регулярне застосування Росією ударних дронів, крилатих і балістичних ракет

4 серпня 2026, 22:40
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Клименко Елена

Увечері 4 серпня моніторингові канали почали активно поширювати повідомлення про нібито підвищену загрозу нової масованої атаки на Київ. Автори дописів стверджують, що найближчими двома добами столиця може стати однією з головних цілей російських ударів.

РФ вдарить по Києву десятками небезпечних ракет: монітори ошелешили терміновим попередженням

Фото: з відкритих джерел

У повідомленнях також називають райони Києва, які нібито можуть опинитися під основним ударом. Зокрема, йдеться про Солом'янський район (Жуляни), Воскресенку, Дарницю, а також територію поблизу Здолбунівської вулиці та Дніпровської набережної. Водночас автори публікацій наголошують, що це не означає відсутності ризику для інших районів столиці, і закликають усіх мешканців Києва не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Крім того, у дописах згадується про можливу небезпеку для Броварів і Вишневого, а також припускається використання Росією ударних безпілотників.

Експерти неодноразово наголошували, що визначити точний маршрут, час чи місце майбутньої атаки заздалегідь неможливо. Саме тому українцям рекомендують довіряти лише офіційним повідомленням військових та органів влади.

Попри це загроза повітряних атак для Києва та області залишається реальною, адже Росія регулярно застосовує ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети під час масованих обстрілів України.

У разі оголошення повітряної тривоги мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного сигналу про відбій, не покладаючись на повідомлення в соцмережах чи неофіційні прогнози. 

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