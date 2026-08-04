РФ ударит по Киеву десятками опасных ракет: мониторы ошарашили срочным предупреждением

Вечером 4 августа мониторинговые каналы начали активно распространять сообщения о якобы повышенной угрозе новой массированной атаки на Киев. Авторы сообщений утверждают, что в ближайшие два дня столица может стать одной из главных целей российских ударов.

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В сообщениях также называют районы Киева, которые могут оказаться под основным ударом. В частности, речь идет о Соломенского района (Жуляны), Воскресенко, Дарнице, а также территории близ Здолбуновской улицы и Днепровской набережной. В то же время, авторы публикаций отмечают, что это не означает отсутствия риска для других районов столицы, и призывают всех жителей Киева не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, в сообщениях упоминается о возможной опасности для Броваров и Вишневого, а также допускается использование Россией ударных беспилотников.

Эксперты неоднократно отмечали, что определить точный маршрут, время или место предстоящей атаки заранее невозможно. Поэтому украинцам рекомендуют доверять только официальным сообщениям военных и органов власти.

Несмотря на это, угроза воздушных атак для Киева и области остается реальной, ведь Россия регулярно применяет ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты во время массированных обстрелов Украины.

В случае объявления воздушной тревоги жителей столицы призывают немедленно пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до официального сигнала об отбое, не полагаясь на сообщения в соцсетях или неофициальные прогнозы.

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