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ПВО тотально бессильна: целая область Украины на грани выживания из-за ударов новым смертельным оружием РФ

Российские войска активизировали массированное применение реактивных беспилотников «Бандероль» в Черниговской области

4 августа 2026, 23:20
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Клименко Елена

Российские войска активизировали использование реактивных беспилотников для ударов по Черниговской области. Новый тип воздушных целей представляет серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны из-за значительно большей скорости полета, чем у обычных дронов. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.  

ПВО тотально бессильна: целая область Украины на грани выживания из-за ударов новым смертельным оружием РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, во время последней массированной атаки оккупанты применили большое количество так называемых "Бандеролей" — реактивных беспилотников, сочетающих характеристики крылатой ракеты и дрона.

"Вчера было много "Бандеролей" — это гибрид крылатой ракеты и дрона. Скорость полета – до 650 км/ч. Их тяжело сбивать. Будем еще усиливать воинов", – отметил Чаус.

Глава ОВА отметил, что, несмотря на появление новой угрозы, украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокие результаты. По итогам июля эффективность работы сил ПВО в регионе составила около 70%.

За этот период украинские защитники уничтожили 865 ударных беспилотников, запускаемых Россией. Еще почти 200 воздушных целей не достигли своих целей благодаря работе радиоэлектронной борьбы или были локационно потеряны.

В последнее время военные и эксперты все чаще фиксируют смену тактики русской армии. Оккупанты постепенно сокращают использование традиционных ударных беспилотников и делают ставку на скоростные реактивные БПЛА, которые сложнее обнаружить и перехватить из-за высокой скорости.

Портал "Комментарии" уже писал, что вечером 4 августа мониторинговые каналы начали активно распространять сообщения о якобы повышенной угрозе новой массированной атаки на Киев. Авторы сообщений утверждают, что в ближайшие два дня столица может стать одной из главных целей российских ударов.



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