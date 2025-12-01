Удар за межею: що вразила Україна

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій України успішно вразили черговий російський об’єкт на території тимчасово окупованого Криму. Операція була спрямована на район, який російські війська використовують для зберігання та запуску ударних безпілотників типу Shahed. Ця локація розташована поблизу мису Чауда — одного з ключових майданчиків, звідки окупанти регулярно атакують українську цивільну інфраструктуру.

Удар України по зберіганню дронів

За даними ССО, противник системно застосовував цей район як стартову точку для різних типів ударних БПЛА. Ураження цього об’єкта знижує можливості російської армії здійснювати масовані атаки з південного напрямку.

У Силах спеціальних операцій зазначають, що продовжують виконувати асиметричні удари по критичних елементах російської військової логістики та засобах ураження з метою послаблення наступальних можливостей окупаційних військ.

