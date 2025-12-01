Удар за гранью: что поразила Украина

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike сил специальных операций Украины успешно поразили очередной российский объект на территории временно оккупированного Крыма. Операция была направлена на район, используемый российскими войсками для хранения и запуска ударных беспилотников типа Shahed. Эта локация расположена вблизи мыса Чауда — одной из ключевых площадок, откуда оккупанты регулярно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.

Удар Украины по складу дронов

По данным ССО, противник системно применял этот район как стартовую точку для разных типов ударных БПЛА. Поражение этого объекта снижает возможности русской армии совершать массированные атаки с южного направления.

В Силах специальных операций отмечают, что продолжают производить асимметричные удары по критическим элементам российской военной логистики и средствам поражения с целью ослабления наступательных возможностей оккупационных войск.

