Макрон про удар рф по Дніпру

Ткачова Марія
Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної заяви з Володимиром Зеленським засудив нові атаки Росії на цивільне населення України та підкреслив, що саме Київ визначає рамки будь-яких перемовин щодо власної території. Він наголосив, що Україна є єдиною стороною, яка може ухвалювати рішення щодо своїх земель, адже саме вони є об’єктом російської агресії.
Макрон висловився про удар рф по Дніпру
Макрон висловив співчуття у зв’язку з черговим ударом по Дніпру та зазначив, що такі атаки призводять до важких і нестерпних втрат серед цивільних. За його словами, Росія продовжує системно посилювати свою агресію, попри розмови міжнародних партнерів про необхідність миру.
Французький лідер додав, що кожен новий удар РФ є порушенням гуманітарного права і створює додаткові перепони на шляху до дипломатичних рішень. Він підкреслив, що дії Росії демонструють повну неповагу до норм людяності й міжнародного права.