Макрон про удар рф по Дніпру

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної заяви з Володимиром Зеленським засудив нові атаки Росії на цивільне населення України та підкреслив, що саме Київ визначає рамки будь-яких перемовин щодо власної території. Він наголосив, що Україна є єдиною стороною, яка може ухвалювати рішення щодо своїх земель, адже саме вони є об’єктом російської агресії.

Макрон висловився про удар рф по Дніпру

Макрон висловив співчуття у зв’язку з черговим ударом по Дніпру та зазначив, що такі атаки призводять до важких і нестерпних втрат серед цивільних. За його словами, Росія продовжує системно посилювати свою агресію, попри розмови міжнародних партнерів про необхідність миру.

Французький лідер додав, що кожен новий удар РФ є порушенням гуманітарного права і створює додаткові перепони на шляху до дипломатичних рішень. Він підкреслив, що дії Росії демонструють повну неповагу до норм людяності й міжнародного права.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна в листопаді здійснила найбільшу за весь період війни кількість ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Як підрахували аналітики Bloomberg, Збройні сили України щонайменше 14 разів застосовували далекобійні безпілотники для ураження російських нафтопереробних заводів. Це перевищило попередній рекорд, зафіксований у серпні, коли відбулося 12 таких атак.

За даними видання, активізація ударів відбувається на фоні спроб Вашингтона сприяти мирним переговорам між Україною та РФ. Попри дипломатичні сигнали, Київ продовжує стратегію завдання ударів по критичній інфраструктурі супротивника, яка забезпечує фінансування війни.

