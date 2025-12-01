Макрон об ударе рф по Днепру

Рубрики
Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного заявления с Владимиром Зеленским осудил новые атаки России на гражданское население Украины и подчеркнул, что именно Киев определяет рамки любых переговоров по собственной территории. Он подчеркнул, что Украина является единственной стороной, которая может принимать решения по своим землям, ведь именно они являются объектом российской агрессии.
Макрон высказался про удар рф по Днепру
Макрон выразил соболезнования в связи с очередным ударом по Днепру и отметил, что такие атаки приводят к тяжелым и невыносимым потерям среди гражданских. По его словам, Россия продолжает системно усиливать свою агрессию, несмотря на разговоры международных партнеров о необходимости мира.
Французский лидер добавил, что каждый новый удар РФ является нарушением гуманитарного права и создает дополнительные препятствия на пути к дипломатическим решениям. Он подчеркнул, что действия России демонстрируют полное неуважение к нормам человечности и международному праву.