Макрон об ударе рф по Днепру

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного заявления с Владимиром Зеленским осудил новые атаки России на гражданское население Украины и подчеркнул, что именно Киев определяет рамки любых переговоров по собственной территории. Он подчеркнул, что Украина является единственной стороной, которая может принимать решения по своим землям, ведь именно они являются объектом российской агрессии.

Макрон высказался про удар рф по Днепру

Макрон выразил соболезнования в связи с очередным ударом по Днепру и отметил, что такие атаки приводят к тяжелым и невыносимым потерям среди гражданских. По его словам, Россия продолжает системно усиливать свою агрессию, несмотря на разговоры международных партнеров о необходимости мира.

Французский лидер добавил, что каждый новый удар РФ является нарушением гуманитарного права и создает дополнительные препятствия на пути к дипломатическим решениям. Он подчеркнул, что действия России демонстрируют полное неуважение к нормам человечности и международному праву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина в ноябре совершила наибольшее за весь период войны количество ударов по нефтяной инфраструктуре России. Как подсчитали аналитики Bloomberg, Вооруженные силы Украины, по меньшей мере, 14 раз применяли дальнобойные беспилотники для поражения российских нефтеперерабатывающих заводов. Это превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в августе, когда произошло 12 таких атак.

По данным издания, активизация ударов происходит на фоне попыток Вашингтона содействовать мирным переговорам между Украиной и РФ. Несмотря на дипломатические сигналы, Киев продолжает стратегию нанесения ударов по критической инфраструктуре противника, обеспечивающей финансирование войны.

