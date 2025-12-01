logo_ukra

НОВИНИ

Енергетичний тиск: ЗСУ завдали рекордної кількості атак по НПЗ РФ

На тлі дипломатичних зусиль США щодо запуску переговорів між Києвом і Москвою Україна значно посилила удари по російській паливній інфраструктурі, встановивши новий місячний рекорд за кількістю атак

1 грудня 2025, 18:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Україна в листопаді здійснила найбільшу за весь період війни кількість ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Як підрахували аналітики Bloomberg, Збройні сили України щонайменше 14 разів застосовували далекобійні безпілотники для ураження російських нафтопереробних заводів. Це перевищило попередній рекорд, зафіксований у серпні, коли відбулося 12 таких атак.

Удари по енергетиці рф

За даними видання, активізація ударів відбувається на фоні спроб Вашингтона сприяти мирним переговорам між Україною та РФ. Попри дипломатичні сигнали, Київ продовжує стратегію завдання ударів по критичній інфраструктурі супротивника, яка забезпечує фінансування війни.

Крім того, у листопаді Україна розширила спектр цілей — уперше були атаковані танкери російського "тіньового флоту", що здійснює транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Удар по суднам, за оцінкою аналітиків, сигналізує про новий етап української кампанії зі зниження російських енергетичних потужностей та ускладнення логістики експорту нафти.

У Bloomberg зазначають, що починаючи з серпня кількість щомісячних атак не опускалася нижче десяти, що свідчить про системний характер української стратегії завдання далекобійних ударів по енергетичних об’єктах РФ.

Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru
