Энергетическое давление: ВСУ нанесли рекордное количество атак по НПЗ РФ

Украина в ноябре совершила самое большое за весь период войны количество ударов по нефтяной инфраструктуре России. Как подсчитали аналитики Bloomberg, Вооруженные силы Украины, по меньшей мере, 14 раз применяли дальнобойные беспилотники для поражения российских нефтеперерабатывающих заводов. Это превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в августе, когда произошло 12 таких атак.

Удары по энергетике рф

По данным издания, активизация ударов происходит на фоне попыток Вашингтона содействовать мирным переговорам между Украиной и РФ. Несмотря на дипломатические сигналы, Киев продолжает стратегию нанесения ударов по критической инфраструктуре противника, обеспечивающей финансирование войны.

Кроме того, в ноябре Украина расширила спектр целей — впервые были атакованы танкеры российского теневого флота, осуществляющего транспортировку нефти в обход международных санкций. Удар по судам, по оценке аналитиков, сигнализирует о новом этапе украинской кампании по снижению российских энергетических мощностей и усложнению логистики экспорта нефти.

В Bloomberg отмечают, что начиная с августа количество ежемесячных атак не опускалось ниже десяти, что свидетельствует о системном характере украинской стратегии нанесения дальнобойных ударов по энергетическим объектам РФ.

