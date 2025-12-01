Росіяни ампутують кінцівки поранених солдатів, щоб легше було нести

Українські розвідники зафіксували чергову розмову російських військових, яка показує, як окупанти ставляться до поранених на Покровському напрямку. У телефонній розмові двоє загарбників обговорюють евакуацію пораненого колеги та пропонують "полегшити" його перенесення за рахунок ампутації кінцівок.

Ампутація заради легкості евакуації в рф

Один із співрозмовників заявляє, що вони все одно понесуть пораненого, але вже "без ніг або рук", аби зробити його легшим. Він пояснює, що можуть відрубати кінцівки, перебинтувати та перетягнути їх джгутами, аби їм самим було простіше.

Другий окупант погоджується, зазначаючи, що так справді буде легше переносити пораненого. У розмові також звучить фраза про те, що ні про яку турботу чи гуманність не йдеться — "церемонитися ніхто не буде".

Крім того, вони обговорюють, що пораненому можуть дати поїсти — зокрема, продукти, які російські військові вкрали у місцевих мешканців. Один з окупантів каже, що вже знайшли соління та варення, і збираються "нагодувати глюкозою". Він додає, що якщо командування почне дорікати чи ставити питання, він "і ногу відрубає".

У ГУР Міністерства оборони України зазначають, що такі перехоплення демонструють реальну ціну служби в російській армії. Відомство нагадує, що російські військові, які не хочуть бути покаліченими власними товаришами по службі, можуть скористатися телеграм-ботом проєкту "Хочу жить" і здатися в полон, зберігши собі життя та здоров’я.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія різко посилила контроль над інтернет-доступом на окупованих українських територіях. За даними Центру вивчення окупації, російські оператори зв’язку почали цілеспрямовано блокувати популярні VPN-протоколи, включно з L2TP, VLESS і Socks5.