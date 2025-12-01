logo_ukra

Росія відрізає людей від інтернету: як це робить та навіщо
Росія відрізає людей від інтернету: як це робить та навіщо

На окупованих територіях фіксують нову хвилю цифрових обмежень: російські провайдери почали блокувати основні VPN-протоколи, через що інтернет для місцевих мешканців стає нестабільним або недоступним

1 грудня 2025, 17:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія різко посилила контроль над інтернет-доступом на окупованих українських територіях. За даними Центру вивчення окупації, російські оператори зв’язку почали цілеспрямовано блокувати популярні VPN-протоколи, включно з L2TP, VLESS і Socks5.

Росія відрізає людей від інтернету: як це робить та навіщо

ТОТ без Інтернету

Як зазначається, під час виявлення VPN-з’єднання провайдери навмисно змінюють DNS-налаштування користувача. Через це зникає доступ до мережі, і браузери перестають відкривати будь-які сайти. Технічно ці параметри можна відновити вручну, однак система знову блокує їх при наступному підключенні до VPN, роблячи інтернет нестабільним і практично непридатним.

У підсумку мешканців окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей фактично ставлять перед вибором: або користуватися інтернетом лише через російські фільтри й цензуру, або постійно зіштовхуватися з повним відключенням мережі.

Експерти вказують, що така схема має кілька ключових наслідків. По-перше, VPN залишався єдиним доступним способом виходити на українські та міжнародні ресурси. Його блокування різко звужує інформаційний простір і повністю віддає місцевих у поле російської пропаганди. По-друге, порушення DNS б’є і по звичайних користувачах, які просто намагаються підтримувати зв’язок із близькими або отримувати базову інформацію.

Крім того, обмеження свідчать про посилення моніторингу: блокування конкретних протоколів означає, що російські структури відстежують сам факт спроби обходу цензури. Це створює додаткові ризики для тих, хто продовжує шукати доступ до незалежних джерел інформації.

Аналітики припускають, що такі дії можуть бути частиною ширшої стратегії інтеграції окупованих територій у російський “єдиний цифровий простір” із повним контролем держави — зокрема, через перехід на сервіси MAX та інші елементи РФ-інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Новосибірській та Брянській областях Росії протягом листопада сталися нові вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури. Про це Суспільному повідомив співрозмовник у розвідці, зазначивши, що інциденти призвели до значних порушень логістики противника.



Джерело: https://t.me/andriyshTime/47717
