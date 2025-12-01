Россия отрезает людей от интернета: как это делает и зачем

Россия резко усилила контроль над интернет-доступом на оккупированных украинских территориях. По данным Центра изучения оккупации, российские операторы связи начали целенаправленно блокировать популярные VPN-протоколы, включая L2TP, VLESS и Socks5.

Временно оккупированные территории без интернета

Как отмечается, при обнаружении VPN-соединения провайдеры намеренно изменяют DNS-настройки пользователя. Поэтому исчезает доступ к сети, и браузеры перестают открывать любые сайты. Технически эти параметры можно восстановить вручную, однако система снова блокирует их при следующем подключении к VPN, делая интернет нестабильным и практически непригодным.

В итоге жителей оккупированных районов Донбасса, Луганской области, Запорожской и Херсонской областей фактически ставят перед выбором: либо пользоваться интернетом только через российские фильтры и цензуру, либо постоянно сталкиваться с полным отключением сети.

Эксперты указывают, что такая схема имеет несколько ключевых последствий. Во-первых, VPN оставался единственным доступным способом выходить на украинские и международные ресурсы. Его блокировка резко сужает информационное пространство и полностью отдает местных в поле российской пропаганды. Во-вторых, нарушение DNS сказывается и на обычных пользователях, которые просто пытаются поддерживать связь с близкими или получать базовую информацию.

Кроме того, ограничения свидетельствуют об усилении мониторинга: блокировка конкретных протоколов означает, что российские структуры отслеживают сам факт попытки обхода цензуры. Это создает дополнительные риски для тех, кто продолжает искать доступ к независимым источникам информации.

Аналитики предполагают, что такие действия могут быть частью более широкой стратегии интеграции оккупированных территорий в российское "единое цифровое пространство" с полным контролем государства — в частности, через переход на сервисы MAX и другие элементы РФ-инфраструктуры.

