Палаючі колії: серія вибухів паралізувала залізницю Росії

У Новосибірській та Брянській областях Росії протягом листопада сталися нові вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури. Про це Суспільному повідомив співрозмовник у розвідці, зазначивши, що інциденти призвели до значних порушень логістики противника.

Вибухи в Росії

Перший випадок зафіксували 20 листопада у Новосибірській області. Вибух пошкодив залізничне полотно настільки, що рух вантажних поїздів став неможливим. Як зазначає джерело, це спричинило затримку транспортування та тимчасове блокування ділянок, якими активно користуються російські військові.

Другий вибух стався 28 листопада вже у Брянській області. Там ураження зазнав залізничний склад, що забезпечував перевезення пально-мастильних матеріалів. Унаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з паливом і пошкоджено ділянку колій, що також призвело до збоїв у роботі логістичних маршрутів.

Ці події відбулися на тлі інших ударів по російській паливній інфраструктурі. Напередодні морські дрони СБУ Sea Baby вразили у Чорному морі два підсанкційні танкери — KAIRO та VIRAT, які належать російському тіньовому флоту. 28 листопада обидва судна підірвалися на підході до порту Новоросійськ. Танкерний трафік, за даними джерел, забезпечував експорт російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса спільно з начальником Генерального штабу працюють над новим підходом до розподілу новобранців між бойовими бригадами. Ідеться про те, щоб кожна бригада отримувала чітко визначену й прогнозовану кількість особового складу, а не жила в режимі постійної невизначеності.