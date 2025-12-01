Горящие пути: серия взрывов парализовала железную дорогу России

В Новосибирской и Брянской областях России в ноябре произошли новые взрывы на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом Общественному сообщил собеседник в разведке, отметив, что инциденты привели к значительным нарушениям логистики противника.

Взрывы в России

Первый случай был зафиксирован 20 ноября в Новосибирской области. Взрыв повредил железнодорожное полотно настолько, что движение грузовых поездов стало невозможным. Как отмечает источник, это повлекло задержку транспортировки и временную блокировку участков, которыми активно пользуются российские военные.

Второй взрыв произошел 28 ноября уже в Брянской области. Там поражение потерпел железнодорожный состав, обеспечивавший перевозку горюче-смазочных материалов. В результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с топливом и поврежден участок путей, что также привело к сбоям в работе логистических маршрутов.

Эти события произошли на фоне прочих ударов по российской топливной инфраструктуре. Накануне морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных танкера — KAIRO и VIRAT, принадлежащих российскому теневому флоту. 28 ноября оба судна взорвались на подходе к порту Новороссийск. Танкерный трафик, по данным источников, обеспечивал экспорт российской нефти в обход международных санкций.

