logo

BTC/USD

86194

ETH/USD

2819.9

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне ампутируют конечности раненых солдат, чтобы легче было нести
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне ампутируют конечности раненых солдат, чтобы легче было нести

Украинская разведка обнародовала новый перехват разговора российских оккупантов на Покровском направлении, демонстрирующий циничное отношение к собственным раненым и согласование на «амутации ради удобства»

1 декабря 2025, 17:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские разведчики зафиксировали очередной разговор российских военных, показывающий, как оккупанты относятся к раненым на Покровском направлении. В телефонном разговоре два захватчика обсуждают эвакуацию раненого коллеги и предлагают "облегчить" его перенос за счет ампутации конечностей.

Россияне ампутируют конечности раненых солдат, чтобы легче было нести

Ампутация ради легкой эвакуации в рф

Один из собеседников заявляет, что они все равно понесут раненого, но уже без ног или рук, чтобы сделать его легче. Он объясняет, что могут отрубить конечности, перебинтовать и перетащить их жгутами, чтобы им было проще.

Второй кафир соглашается, отмечая, что так действительно будет легче переносить раненого. В разговоре также звучит фраза о том, что ни о какой заботе или гуманности речь не идет — "церемониться никто не будет".

Кроме того, они обсуждают, что раненому могут дать поесть — в частности, продукты, которые украли российские военные у местных жителей. Один из окупантов говорит, что уже нашли соление и варенье, и собираются "накормить глюкозой". Он добавляет, что если командование начнет упрекать или задавать вопросы, он "и ногу отрубит".

В ГУР Министерства обороны Украины отмечают, что подобные перехваты демонстрируют реальную цену службы в российской армии. Ведомство напоминает, что российские военные, которые не хотят быть искалечены собственными сослуживцами, могут воспользоваться телеграм-ботом проекта "Хочу жить" и сдаться в плен, сохранив себе жизнь и здоровье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия резко усилила контроль над интернет-доступом на оккупированных украинских территориях. По данным Центра изучения оккупации, российские операторы связи начали целенаправленно блокировать популярные VPN-протоколы, включая L2TP, VLESS и Socks5.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7406
Теги:

Новости

Все новости