Россияне ампутируют конечности раненых солдат, чтобы легче было нести

Украинские разведчики зафиксировали очередной разговор российских военных, показывающий, как оккупанты относятся к раненым на Покровском направлении. В телефонном разговоре два захватчика обсуждают эвакуацию раненого коллеги и предлагают "облегчить" его перенос за счет ампутации конечностей.

Ампутация ради легкой эвакуации в рф

Один из собеседников заявляет, что они все равно понесут раненого, но уже без ног или рук, чтобы сделать его легче. Он объясняет, что могут отрубить конечности, перебинтовать и перетащить их жгутами, чтобы им было проще.

Второй кафир соглашается, отмечая, что так действительно будет легче переносить раненого. В разговоре также звучит фраза о том, что ни о какой заботе или гуманности речь не идет — "церемониться никто не будет".

Кроме того, они обсуждают, что раненому могут дать поесть — в частности, продукты, которые украли российские военные у местных жителей. Один из окупантов говорит, что уже нашли соление и варенье, и собираются "накормить глюкозой". Он добавляет, что если командование начнет упрекать или задавать вопросы, он "и ногу отрубит".

В ГУР Министерства обороны Украины отмечают, что подобные перехваты демонстрируют реальную цену службы в российской армии. Ведомство напоминает, что российские военные, которые не хотят быть искалечены собственными сослуживцами, могут воспользоваться телеграм-ботом проекта "Хочу жить" и сдаться в плен, сохранив себе жизнь и здоровье.

