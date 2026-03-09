Удар у тил РФ: якими дронами ворог тепер буде атакувати менше

Сили оборони України змогли зменшити інтенсивність застосування російськими військами FPV-дронів на фронті. Це стало одним із результатів ударів по військових та промислових об’єктах на території РФ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

FPV-дрони. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у лютому українські далекобійні засоби у межах операцій DeepStrike уразили 85 цілей на території Росії. Йдеться про об’єкти військової інфраструктури, логістики та підприємства, пов’язані з оборонною промисловістю.

Сирський зазначив, що такі удари вже дають накопичувальний ефект. Зокрема, за останній період загальні обсяги переробки нафти в Росії скоротилися майже на чверть – приблизно на 24,8%.

Окремо головнокомандувач нагадав про ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії. Це підприємство виробляє ракети типу "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші види озброєння, які активно використовуються російською армією.

За словами генерала, атаки по складах та виробничих об’єктах також могли вплинути на зниження активності російських безпілотників на фронті.

"Маємо зменшення приблизно на 18% у застосуванні росіянами FPV-дронів у лютому. Це ймовірний результат ураження арсеналів ворожих БпЛА", — наголосив Сирський.

Він додав, що упродовж лютого українські ракетні війська завдали 228 ударів по цілях противника, а авіація Повітряних сил виконала ще 104 бойові вильоти.

Крім того, українські безпілотники продовжують відігравати ключову роль на полі бою. За словами Сирського, лише за місяць оператори БпЛА виконали понад 293 тисячі бойових спеціальних завдань, включно з розвідкою, коригуванням вогню та ударами по позиціях противника.

