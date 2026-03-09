Удар в тыл РФ: какими дронами враг теперь будет атаковать меньше

Силы обороны Украины смогли снизить интенсивность применения российскими войсками FPV-дронов на фронте. Это явилось одним из результатов ударов по военным и промышленным объектам на территории РФ. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

FPV-дроны. Фото: из открытых источников

По его словам, в феврале украинские дальнобойные средства в рамках операций DeepStrike поразили 85 целей на территории России. Речь идет об объектах военной инфраструктуры, логистике и предприятиях, связанных с оборонной промышленностью.

Сырский отметил, что подобные удары уже дают накопительный эффект. В частности, за последний период общие объемы переработки нефти в России сократились почти на четверть – примерно на 24,8%.

Отдельно главнокомандующий напомнил о ракетном ударе по Воткинскому заводу в Удмуртии. Это предприятие производит ракеты типа "Искандер-М", "Орешник" и другие виды вооружения, активно используемые российской армией.

По словам генерала, атаки по складам и производственным объектам также могли повлиять на понижение активности российских беспилотников на фронте.

"Имеем уменьшение примерно на 18% в применении россиянами FPV-дронов в феврале. Это вероятный результат поражения арсеналов враждебных БПЛА", — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в течение февраля украинские ракетные войска нанесли 228 ударов по целям противника, а авиация Воздушных сил выполнила еще 104 боевых вылета.

Кроме того, украинские беспилотники продолжают играть ключевую роль в поле боя. По словам Сырского, только за месяц операторы БпЛА выполнили более 293 тысяч боевых специальных задач, включая разведку, корректировку огня и удары по позициям противника.

