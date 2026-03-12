Удар у серце російської оборонки: у США розкрили наслідки удару по заводу мікрочіпів

Українські сили завдали точкового удару по одному із ключових підприємств російської оборонної промисловості. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 10 березня крилаті ракети Storm Shadow вразили завод мікрочіпів "Кремній ЕЛ" у Брянську – важливий елемент технологічного ланцюжка російського військово-промислового комплексу.

Удар по заводу "Кремній Ел". Фото: з відкритих джерел

Генеральний штаб України підтвердив атаку та заявив, що удар суттєво пошкодив виробничі потужності підприємства. За даними українських військових, операція стала однією з найтехнологічніше складних: для коригування ракет вперше використовувався безпілотник, який передавав дані в режимі реального часу. Це дозволило ефективно вразити ціль порівняно невеликою кількістю ракет.

Аналіз супутникових знімків після атаки показав, що щонайменше п'ять ракет потрапили до корпусу №4 заводу. За оцінками аналітиків, руйнування може призвести до закриття виробничого цеху.

Підприємство "Кремній ЕЛ" вважається другим за обсягом виробником мікрочіпів для Міністерства оборони Росії. Завод постачає компоненти для концерну "Алмаз-Антей", що випускає системи ППО, а також для корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яка виробляє крилаті ракети Х-59, Х-69, Х-101 та Х-555 — саме ними Росія регулярно атакує українські міста.

У Москві спробували знизити значення удару. У російському МЗС заявили, що метою нібито були "громадянські об'єкти", а сама операція нібито неможлива без розвідданих Великобританії та країн НАТО. У Кремлі стверджують, що атака була спробою зірвати переговори між США, Україною та Росією.

Однак така риторика викликала різку реакцію у російській військовій блогерській спільноті. Багато ультранаціоналістичних коментаторів розкритикували Міністерство оборони РФ за нездатність захистити стратегічне підприємство. Вони також вказали на слабкість російської протиповітряної оборони, проблеми з радіоелектронною боротьбою та нестачу ракет для перехоплення.

Окреме занепокоєння викликав той факт, що завод виробляв високочастотні транзистори, що використовуються у воєнному зв'язку, системах радіоелектронної боротьби і навіть компонентах міжконтинентальних ракет "Ярс", "Булава" та "Тополь-М". На думку російських блогерів, відновити такі потужності буде дуже складно, особливо в умовах санкцій.

