Удар в сердце российской оборонки: в США раскрыли последствия удара по заводу микрочипов

Украинские силы нанесли точечный удар по одному из ключевых предприятий российской оборонной промышленности. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 10 марта крылатые ракеты Storm Shadow поразили завод микрочипов "Кремний ЭЛ" в Брянске – важный элемент технологической цепочки российского военно-промышленного комплекса.

Удар по заводу "Кремний Эл". Фото: из открытых источников

Генеральный штаб Украины подтвердил атаку и заявил, что удар существенно повредил производственные мощности предприятия. По данным украинских военных, операция стала одной из самых технологически сложных: для корректировки ракет впервые использовался беспилотник, который передавал данные в режиме реального времени. Это позволило эффективно поразить цель сравнительно небольшим количеством ракет.

Анализ спутниковых снимков после атаки показал, что как минимум пять ракет попали в корпус №4 завода. По оценкам аналитиков, разрушения могут привести к закрытию производственного цеха.

Предприятие "Кремний ЭЛ" считается вторым по объему производителем микрочипов для Министерства обороны России. Завод поставляет компоненты для концерна "Алмаз-Антей", выпускающего системы ПВО, а также для корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит крылатые ракеты Х-59, Х-69, Х-101 и Х-555 – именно ими Россия регулярно атакует украинские города.

В Москве попытались снизить значение удара. В российском МИД заявили, что целью якобы были "гражданские объекты", а сама операция якобы невозможна без разведданных Великобритании и стран НАТО. В Кремле утверждают, что атака была попыткой сорвать переговоры между США, Украиной и Россией.

Однако такая риторика вызвала резкую реакцию в российском военном блогерском сообществе. Многие ультранационалистические комментаторы раскритиковали Министерство обороны РФ за неспособность защитить стратегическое предприятие. Они также указали на слабость российской противовоздушной обороны, проблемы с радиоэлектронной борьбой и нехватку ракет для перехвата.

Отдельное беспокойство вызвал тот факт, что завод производил высокочастотные транзисторы, используемые в военной связи, системах радиоэлектронной борьбы и даже компонентах межконтинентальных ракет "Ярс", "Булава" и "Тополь-М". По мнению российских блогеров, восстановить такие мощности будет крайне сложно, особенно в условиях санкций.

