Война с Россией «Реальность изменилась»: Кремль намекает на новые ультиматумы Украине и НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

«Реальность изменилась»: Кремль намекает на новые ультиматумы Украине и НАТО

В Москве заявляют, что стамбульские договоренности 2022 года «устарели»: аналитики предупреждают о подготовке к расширению требований к Киеву

12 марта 2026, 07:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может готовить почву для выдвижения новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW), который обращает внимание на последние заявления представителей Кремля.

Фото: из открытых источников

Кремль. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы вернуться к предложениям переговоров 2022 года в Стамбуле, заявил, что "вся реальность изменилась". Российские государственные СМИ интерпретировали это как сигнал о том, что прежние предложения больше не соответствуют текущей ситуации, однако в Кремле не уточнили, что именно имеется в виду под "новой реальностью".

Заявление Пескова активно поддержали другие российские политики и представители медийного пространства. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения уже "утратили актуальность", поскольку прошло несколько лет, а украинское руководство якобы не желает вести переговоры. При этом он призвал Киев "закончить эту авантюру", фактически намекая на необходимость капитуляции.

Похожие тезисы прозвучали и на российском телевидении. Ведущий государственного канала "Первый канал" Дмитрий Саймс утверждал, что геополитическая ситуация в Европе стала для России более угрожающей, чем в 2022 году.

В ISW отмечают, что употребление Кремлем термина "реальность" может также быть частью информационной кампании о так называемой "реальности на поле боя". Москва регулярно пытается создать впечатление скорого краха украинского фронта и масштабного наступления российской армии.

Однако недавние контратаки украинских сил на направлениях Купянска, Александровки, Гуляйполя и Запорожья ставят под сомнение эту версию.

Аналитики напоминают, что даже стамбульский проект 2022 года предусматривал крайне жесткие условия для Украины: нейтральный статус, ограничения армии, отказ от военной помощи союзников и даже особую роль России и Китая как "гарантов безопасности". По мнению экспертов, нынешние заявления Москвы могут быть подготовкой к еще более масштабным требованиям в будущих переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранский кризис как шанс для Киева: в чем Украина стремиться переубедить Трампа.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-11-2026/
