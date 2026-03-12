«Реальність змінилася»: Кремль натякає на нові ультиматуми Україні та НАТО

Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), який звертає увагу на останні заяви представників Кремля.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність Москви повернутися до пропозицій переговорів 2022 року у Стамбулі, заявив, що "вся реальність змінилася". Російські державні ЗМІ інтерпретували це як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під "новою реальністю".

Заяву Пєскова активно підтримали інші російські політики та представники медійного простору. Так, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже "втратили актуальність", оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори. При цьому він закликав Київ "закінчити цю авантюру", фактично натякаючи на необхідність капітуляції.

Схожі тези пролунали і на телебаченні. Ведучий державного каналу "Перший канал" Дмитро Саймс стверджував, що геополітична ситуація в Європі стала для Росії загрозливішою, ніж у 2022 році.

В ISW зазначають, що вживання Кремлем терміна "реальність" може бути частиною інформаційної кампанії про так звану "реальність на полі бою". Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту та масштабного настання російської армії.

Проте нещодавні контратаки українських сил на напрямах Куп'янська, Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя ставлять під сумнів цю версію.

Аналітики нагадують, що навіть стамбульський проект 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмова від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки. На думку експертів, нинішні заяви Москви можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах.

