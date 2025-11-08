Удар РФ по нагородженню військових на Дніпропетровщині: кому оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який, незважаючи на заборону Генерального штабу, зібрав 100 осіб особового складу для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада, куди і вдарили росіяни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДБР.

Підозра ДБР. Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", і трьома ударними безпілотниками "Герань" безпосередньо під час нагородження.

У повідомленні уточнюється, що внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах військового стану. Вирішується питання обрання запобіжного заходу — утримання під вартою.

"ДБР наголошує: підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що співробітники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожі обстріли на Дніпропетровщині.



