Трагедия на полигоне в Днепропетровской области: ГБР начало расследование

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области: ДБР начало расследование. Иллюстративное фото.

По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Из-за атаки есть погибшие и раненые.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным образом организовано укрытие военных.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист телеканала ТСН Дмитрий Святненко сообщил о гибели своего брата, военного Владимира Святненко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Дмитрия, его брат воевал с 2023 года, прошел самые горячие направления – Крынки, Курахово, Марьинку, Красногоровку. Его позывной — "Знахарь", ведь он неоднократно спасал раненых собратьев и выносил их из-под обстрелов. Святненко рассказал, что Владимира убили не на передовой, а в глубоком тылу во время собрания, организованного для награждения военных. По его словам, на открытой местности собрали лучших пехотинцев и пилотов бригады, после чего по позиции прилетела баллистическая ракета.