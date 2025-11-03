logo_ukra

Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування
НОВИНИ

Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування

Удар по полігону з військовими у тилу: що відомо

3 листопада 2025, 18:56
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державного бюро розслідувань.

Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування

Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині: ДБР почало розслідування. Ілюстративне фото

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст телеканалу ТСН Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата, військового Володимира Святненка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Дмитра, його брат воював із 2023 року, пройшов найгарячіші напрямки — Кринки, Курахове, Мар’їнку, Красногорівку. Його позивний — “Знахар”, адже він неодноразово рятував поранених побратимів і виносив їх з-під обстрілів. Святненко розповів, що Володимира вбили не на передовій, а в глибокому тилу — під час зібрання, організованого для нагородження військових. За його словами, на відкритій місцевості зібрали найкращих піхотинців і пілотів бригади, після чого по позиції прилетіла балістична ракета.



