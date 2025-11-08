Удар РФ по награждению военных на Днепропетровщине: кому объявили подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одного из батальонов, который несмотря на запрет Генерального штаба собрал 100 человек личного состава для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября, куда и ударили россияне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГБР.

Подозрение ГБР. Фото: из открытых источников

По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань" непосредственно во время награждения.

В сообщении уточняется, что в результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

Командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос избрания меры пресечения — содержание под стражей.

"ГБР отмечает: подозрение касается исключительно решения, которое привело к трагическим последствиям. Никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось, что сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за вражеских обстрелов на Днепропетровщине.



