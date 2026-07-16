Удар по військовій машині Кремля: у СБУ розповіли про «гарячі» прильоти

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами провела нову операцію проти російського "тіньового флоту", завдавши ударів по танкерах Louise 1 та Banda, які використовувалися для обходу міжнародних санкцій і транспортування російської нафти.

Морські дрони СБУ уразили танкери тіньового флоту рф Louise 1 та Banda. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в СБУ, операція відбулася в акваторії Чорного моря із застосуванням морських безпілотників "Мамай". Обидва судна перебували під українськими санкціями та були важливими елементами логістики, що забезпечує надходження коштів до російського бюджету.

За даними спецслужби, танкер Louise 1 перевозив російську нафту всупереч ембарго країн G7 та Європейського Союзу. Для приховування маршрутів екіпаж регулярно вимикав систему автоматичної ідентифікації суден. Лише протягом 2026 року цей танкер транспортував майже три мільйони тонн нафти марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів.

Інше судно – Banda – також активно використовувалося для експорту російської сирої нафти. Воно здійснювало рейси з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка, допомагаючи Кремлю обходити міжнародні обмеження.

У СБУ повідомили, що під час проведення операції російська авіація намагалася перешкодити діям українських сил. Літаки відкривали кулеметний вогонь та скидали авіабомби, однак це не завадило виконанню бойового завдання.

У спецслужбі наголосили, що кожен успішний удар по "тіньовому флоту" безпосередньо послаблює фінансові можливості Росії продовжувати війну. Саме тому судна, які забезпечують експорт російської нафти в обхід санкцій, вважаються законними військовими цілями України.

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