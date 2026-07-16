Удар по военной машине Кремля: в СБУ рассказали о «горячих» прилетах

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами провела новую операцию против российского "теневого флота", нанеся удары по танкерам Louise 1 и Banda, которые использовались для обхода международных санкций и транспортировки российской нефти.

Морские дроны СБУ поразили танкеры теневого флота России Louise 1 и Banda. Фото: из открытых источников

Как сообщили в СБУ, операция прошла в акватории Черного моря с применением морских беспилотников "Мамай". Оба судна находились под украинскими санкциями и были важными элементами логистики, обеспечивающей поступление средств в российский бюджет.

По данным спецслужбы, танкер Louise 1 перевозил российскую нефть вопреки эмбарго стран G7 и Европейского Союза. Для утаивания маршрутов экипаж регулярно выключал систему автоматической идентификации судов. Только в 2026 году этот танкер транспортировал почти три миллиона тонн нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей.

Другое судно – Banda – также активно использовалось для экспорта российской сырой нефти. Оно совершало рейсы из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка, помогая Кремлю обходить международные ограничения.

В СБУ сообщили, что во время проведения операции российская авиация пыталась воспрепятствовать действиям украинских сил. Самолеты открывали пулеметный огонь и сбрасывали авиабомбы, однако это не помешало выполнению боевого задания.

В спецслужбе подчеркнули, что каждый успешный удар по "теневому флоту" напрямую ослабляет финансовые возможности России продолжать войну. Именно поэтому суда, обеспечивающие экспорт российской нефти в обход санкций, считаются законными военными целями Украины.

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