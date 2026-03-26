Удар по стратегічному тилу РФ: Сили оборони уразили один із найбільших нафтозаводів у Ленінградській області

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України здійснили успішну операцію, завдавши удару по Кірішському нафтопереробному заводу, що розташований у Ленінградській області РФ. Це підприємство є критично важливим для економіки агресора, оскільки входить до трійки найбільших НПЗ Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, атака призвела до значних руйнувань на об'єкті. "За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства — займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів", — зазначається у звіті. Наразі масштаби завданих збитків та остаточні результати влучань уточнюються.

Варто зауважити, що Кірішський НПЗ забезпечує понад 6% від загального обсягу нафтопереробки країни-агресора, маючи потужність близько 20–21 млн тонн на рік. Його продукція, зокрема пальне, безпосередньо використовується для задоволення логістичних потреб російської армії.

У військовому керівництві наголошують, що такі операції є частиною ширшої стратегії з підриву ресурсів ворога. "Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ", — підкреслили в Генштабі, додавши, що подібні удари триватимуть до припинення агресії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 24 березня Сили оборони України провели масштабну спільну операцію, ціллю якої став один із найважливіших логістичних вузлів ворога — завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Цей об'єкт у Балтійському морі є ключовим для експорту російських нафтопродуктів, прибутки від яких фінансують війну.