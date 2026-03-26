Удар по стратегическому тылу РФ: Силы обороны поразили один из крупнейших нефтезаводов в Ленинградской области

В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины совершили успешную операцию, нанеся удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Ленинградской области РФ. Это предприятие является критически важным для экономики агрессора, поскольку входит в тройку крупнейших НПЗ России.

Обстрел России. Иллюстративное фото

По данным Генерального штаба ВСУ, атака привела к значительным разрушениям на объекте. "По предварительной информации, возник пожар на территории предприятия — воспламенение установок первичной переработки нефти и двух резервуаров", — отмечается в отчете. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и окончательные результаты попаданий уточняются.

Следует заметить, что Киришский НПЗ обеспечивает более 6% общего объема нефтепереработки страны-агрессора, имея мощность около 20–21 млн тонн в год. Его продукция, в частности горючее, непосредственно используется для удовлетворения логистических потребностей русской армии.

В военном руководстве отмечают, что такие операции являются частью более широкой стратегии по подрыву ресурсов врага. "Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала российской федерации и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск", — подчеркнули в Генштабе, добавив, что подобные удары будут продолжаться до прекращения агрессии.

Силы обороны Украины провели масштабную совместную операцию, целью которой стал один из важнейших логистических узлов врага – завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Этот объект в Балтийском море является ключевым для экспорта русских нефтепродуктов, доходы от которых финансируют войну.