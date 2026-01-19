Удар по серцю війни РФ: куди влучили ЗСУ

У ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали чергового удару по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі російського агресора. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, операція була спрямована на зменшення наступальних можливостей противника.

Українська атака по складам БПЛА рф

На тимчасово окупованій території Луганської області у населеному пункті Новокраснянка зафіксовано влучання по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії армії РФ. Ураження підтверджене, що суттєво ускладнює використання ворогом дронів на цьому напрямку.

Крім того, українська сторона уточнила результати раніше завданих ударів по об’єктах паливної інфраструктури на території Російської Федерації. У Краснодарському краї підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу "Туапсинський", який є важливим елементом забезпечення військових потреб армії РФ.

Також встановлено результати атаки ударних безпілотників по нафтобазі "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області. За підтвердженими даними, один резервуар типу РВС-1000 було повністю знищено, ще шість — пошкоджено.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України продовжуватимуть системні дії, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії, зниження її здатності вести бойові дії та примушення до припинення збройної агресії проти України.

