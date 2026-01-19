logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією БПЛА скинули вибухівку поблизу залізничних колій
commentss НОВИНИ Всі новини

БПЛА скинули вибухівку поблизу залізничних колій

У Рівненській області правоохоронці виявили вибухівку біля залізничних колій — за попередніми даними, боєприпаси були скинуті з ворожих БПЛА

19 січня 2026, 20:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Рівненській області правоохоронці зафіксували небезпечний інцидент поблизу об’єктів залізничної інфраструктури. Біля залізничних колій було виявлено вибухонебезпечні предмети, які становили пряму загрозу руху поїздів та безпеці цивільного населення.

БПЛА скинули вибухівку поблизу залізничних колій

БПЛА скинули вибухівку

За інформацією поліції, на місці знайшли протитанкові міни типу ПТМ-3. Особливість цих боєприпасів полягає в наявності магнітного датчика цілі, який реагує на зміну магнітного поля — зокрема на рух техніки або металевих об’єктів поблизу.

Через високий рівень небезпеки фахівці ухвалили рішення не транспортувати міни, а знешкодити їх безпосередньо на місці виявлення. До робіт залучили вибухотехніків та інші спеціалізовані служби.

За попередніми висновками правоохоронців, вибухівку могли скинути з безпілотних літальних апаратів під час останніх повітряних тривог у Рівненській області. Така тактика свідчить про спроби ворога завдати шкоди критичній логістичній інфраструктурі, зокрема залізничному сполученню.

Наразі триває перевірка прилеглої території, а також з’ясування всіх обставин інциденту. Правоохоронні органи закликають громадян бути пильними та негайно повідомляти про будь-які підозрілі предмети поблизу інфраструктурних об’єктів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що моніторингові канали та аналітики попереджають про високу ймовірність масштабного ракетно-дронового удару по Україні найближчої ночі. За їхніми даними, ворог протягом останньої доби перебував у фазі активної підготовки до бойового застосування стратегічної авіації, морських ракетоносіїв та безпілотників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/NPU_Rivne/36152
Теги:

Новини

Всі новини