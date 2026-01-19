БПЛА скинули вибухівку поблизу залізничних колій

У Рівненській області правоохоронці зафіксували небезпечний інцидент поблизу об’єктів залізничної інфраструктури. Біля залізничних колій було виявлено вибухонебезпечні предмети, які становили пряму загрозу руху поїздів та безпеці цивільного населення.

БПЛА скинули вибухівку

За інформацією поліції, на місці знайшли протитанкові міни типу ПТМ-3. Особливість цих боєприпасів полягає в наявності магнітного датчика цілі, який реагує на зміну магнітного поля — зокрема на рух техніки або металевих об’єктів поблизу.

Через високий рівень небезпеки фахівці ухвалили рішення не транспортувати міни, а знешкодити їх безпосередньо на місці виявлення. До робіт залучили вибухотехніків та інші спеціалізовані служби.

За попередніми висновками правоохоронців, вибухівку могли скинути з безпілотних літальних апаратів під час останніх повітряних тривог у Рівненській області. Така тактика свідчить про спроби ворога завдати шкоди критичній логістичній інфраструктурі, зокрема залізничному сполученню.

Наразі триває перевірка прилеглої території, а також з’ясування всіх обставин інциденту. Правоохоронні органи закликають громадян бути пильними та негайно повідомляти про будь-які підозрілі предмети поблизу інфраструктурних об’єктів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м оніторингові канали та аналітики попереджають про високу ймовірність масштабного ракетно-дронового удару по Україні найближчої ночі. За їхніми даними, ворог протягом останньої доби перебував у фазі активної підготовки до бойового застосування стратегічної авіації, морських ракетоносіїв та безпілотників.