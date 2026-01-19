Ніч великої загрози: Росія готує масовану ракетно-дронову атаку по Україні

Моніторингові канали та аналітики попереджають про високу ймовірність масштабного ракетно-дронового удару по Україні найближчої ночі. За їхніми даними, ворог протягом останньої доби перебував у фазі активної підготовки до бойового застосування стратегічної авіації, морських ракетоносіїв та безпілотників.

Монітори попереджають про масивний російський обстріл України

Зазначається, що після 21:00 можливий виліт літаків стратегічної авіації, які традиційно використовуються для пусків крилатих ракет по території України. Одночасно у місцях базування зафіксована присутність споряджених надводних і підводних ракетоносіїв. За оцінкою моніторів, вихід таких носіїв у море відбувається вкрай швидко, а застосування ракет типу "Калібр" у межах дії попередження є імовірним.

Окремо наголошується на загрозі балістичних ударів. Аналітики не виключають бойові вильоти МіГ-31К, які здатні нести аеробалістичні ракети. Такі загрози традиційно вважаються одними з найнебезпечніших через мінімальний час підльоту.

Також прогнозується масове застосування ударних дронів. Очікується велика кількість безпілотників, які можуть запускатися хвилями, з метою перевантаження систем протиповітряної оборони та завдання ударів по критично важливих об’єктах.

За попередніми оцінками, ворог має плани щодо ударів по регіонах центральної частини України, включно з Києвом і Київською областю. У зоні потенційного ризику також залишаються області заходу країни. Серед можливих цілей називають об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, залізничну мережу та логістичні вузли.

У зв’язку з цим громадян закликають заздалегідь підготуватися: зарядити всі доступні гаджети, зробити запаси води, їжі та пального, а також бути готовими провести ніч в укриттях. Монітори наголошують, що ситуація може змінюватися динамічно, а сигнали повітряної тривоги слід сприймати максимально серйозно.

