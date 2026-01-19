Ночь большой угрозы: Россия готовит массированную ракетно-дроновую атаку по Украине

Мониторинговые каналы и аналитики предупреждают о высокой вероятности масштабного ракетно-дронового удара по Украине в ближайшую ночь. По их данным, враг на протяжении последних суток находился в фазе активной подготовки к боевому применению стратегической авиации, морских ракетоносителей и беспилотников.

Мониторы предупреждают про массированный российский обстрел Украины

Отмечается, что после 21:00 возможен вылет самолетов стратегической авиации, традиционно используемых для пусков крылатых ракет по территории Украины. Одновременно в местах базирования зафиксировано присутствие снаряженных надводных и подводных ракетоносителей. По оценке мониторов, выход таких носителей в море происходит очень быстро, а применение ракет типа "Калибр" в рамках действия предупреждения возможно.

Отдельно отмечается угроза баллистических ударов. Аналитики не исключают боевые вылета МиГ-31К, которые способны нести аэробалистические ракеты. Такие угрозы традиционно считаются одними из самых опасных из-за минимального времени подлета.

Также прогнозируется массовое применение ударных дронов. Ожидается большое количество беспилотников, которые могут запускаться волнами, с целью перегрузки систем противовоздушной обороны и нанесения ударов по критически важным объектам.

По предварительным оценкам, у врага есть планы по ударам по регионам центральной части Украины, включая Киев и Киевскую область. В зоне потенциального риска также остаются области запада страны. Среди возможных целей называются объекты энергетической и критической инфраструктуры, железнодорожная сеть и логистические узлы.

В этой связи граждан призывают заранее подготовиться: зарядить все доступные гаджеты, сделать запасы воды, еды и горючего, а также быть готовыми провести ночь в укрытиях. Мониторы отмечают, что ситуация может изменяться динамически, а сигналы воздушной тревоги следует воспринимать максимально серьезно.

